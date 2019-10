Europa League Wolfsberger Roma Lazio Rennes dove vedere partite

ROMA – Domani, giovedì 3 ottobre, va in scena la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2019/20. Ogni giovedì su Sky tutte le partite delle due squadre italiane in corsa, Lazio e Roma, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e 21.

E su Sky Sport Collection, Diretta Gol, con tutte le 24 partite in programma, da seguire in contemporanea. Alle 18.30 e alle 23, studi pre e post partita con Anna Billò, in compagnia di Daniele Adani e Riccardo Trevisani; ospite Bernardo Corradi.

Si partirà già alle 16.50 con Astana-Partizan Belgrado, mentre la prima italiana in campo sarà la Roma, che a Graz sarà ospite degli austriaci del Wolfsberg, mentre alle 21 sarà la volta della Lazio, impegnata all’Olimpico contro i francesi del Rennes (match live anche in chiaro su TV8).

Entrambi gli incontri in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (anche sul digitale terrestre). Inoltre, su Sky Sport Collection e Sky Sport 251, Diretta Gol, con tutti gli altri incontri in programma (anche sul digitare terrestre), mentre la partita trasmessa in 4K HDR per i clienti Sky Q sarà Arsenal-Standard Liegi.

Questa la programmazione in diretta della seconda giornata della fase a gironi di Europa League su Sky.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

ore 16.50

Astana-Partizan Belgrado Sky Sport Football (satellite e fibra)

telecronaca Marco Frisoli

ore 18.55

Wolfsberger-ROMA Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Luca Pellegrini; bordocampo Paolo Assogna; Diretta Gol Riccardo Gentile

AZ Alkmaar-Manchester Utd. Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Dario Massara; Diretta Gol Lucio Rizzica

Besiktas-Wolverhampton Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Gianluigi Bagnulo; Diretta Gol Paolo Redi

Basaksehir-Borussia Moench. Sky Sport 255 (satellite e fibra)

telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Gaia Brunelli

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Young Boys-Rangers Glasgow telecronaca Daniele Barone

Feyenoord-Porto telecronaca Geri De Rosa

CSKA Mosca-Espanyol telecronaca Antonio Nucera

Ferencvaros-Ludogorets telecronaca Christian Giordano

Saint Etienne-Wolfsburg telecronaca Davide Polizzi

Olexandriya-Gent telecronaca Alessandro Sugoni

Braga-Slovan Bratislava telecronaca Stefano Locatelli

ore 21

LAZIO-Rennes Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

(anche in chiaro su TV8)

telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Arsenal-Standard Liegi Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

(anche in 4K HDR per i clienti Sky Q)

telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Daniele Barone

Celtic Glasgow-Cluj Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; Diretta Gol Davide Polizzi

Vitoria G.-Eintracht F. Sky Sport 255 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Tecca; Diretta Gol Lucio Rizzica

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Siviglia-Apoel Nicolsia telecronaca Antonio Nucera

Dudelange-Qarabag telecronaca Marco Frisoli

Malmoe-Copenaghen telecronaca Christian Giordano

Lugano-Dynamo Kiev telecronaca Gaia Brunelli

Krasnodar-Getafe telecronaca Stefano Locatelli

Trabzonspor-Basilea telecronaca Paolo Redi

Sporting Lisbona-Lask telecronaca Alessandro Sugoni

Rosenborg-PSV Eindhoven telecronaca Geri De Rosa (fonte Sky Sport).