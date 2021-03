Gli azzurrini dell’Italia Under 21, si giocheranno il passaggio del turno nell’ultima gara del girone degli Europei 2021 contro la Slovenia, in programma questa sera martedì 30 marzo alle 21.

La classifica del girone vede al comando la Spagna a quota 4 punti, seguita da Repubblica Ceca e Italia a 2 e Slovenia a 1. Gli azzurrini al momento, occupano la terza posizione, visto che, a parità di differenza reti, i cechi possono vantare più reti realizzate.

L’Italia Under 21 per accedere ai quarti di finale, ha bisogno della vittoria, ma basterebbe anche un pareggio in caso di sconfitta della Republica Ceca contro la Spagna. In caso di parità in entrambi i confronti, invece, è fondamentale il punteggio di Italia-Slovenia. In questo caso gli azzurrini per passare devono segnare due reti in più della Repubblica Ceca, questo per via del fair play, criterio che scatta dopo differenza reti e numero di reti segnate. L’Italia infatti ha tre espulsioni sul groppone. In caso di sconfitta, invece, il cammino dell’Italia si interromperebbe già alla prima fase.

Europei 2021: l’Italia Under 21 si qualifica ai quarti se…