Europei, a Roma allo stadio solo se vaccinati o con tampone negativo, dice Vaia (Spallanzani)

Per la partita degli Europei 2021 a Roma si potrà andare allo stadio vaccinati o con un tampone negativo: a dirlo è il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che oggi, 27 aprile, ha incontrato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il suo staff per definire proposte e modalità operative per gli Europei di calcio.

Vaia: “Agli Europei a Roma allo stadio se vaccinati o con tampone”

“Gli Europei a Roma saranno il segno dell’Italia che riapre e che lo fa in sicurezza. Lo Spallanzani sarà l’ospedale di riferimento. Si rafforza il principio di arrivare in maniera contingentata allo stadio in condizioni di assoluta sicurezza. Sarà consentito l’accesso allo stadio a chi avrà il certificato vaccinale o che sono negativi al tampone nelle 24/48 ore”, ha chiarito Vaia.

Calcagno: “Spero che i calciatori agli Europei saranno vaccinati”

Ieri il presidente dell’Associazione calciatori, Umberto Calcagno, aveva detto: “Spero che i calciatori che parteciperanno agli Europei siano vaccinati; e che tutti lo siano per la nuova stagione, così che si possa lavorare in sicurezza”.

Per Calcagno “i calciatori hanno l’esigenza di giocare un po’ meno, per tutelare la loro salute e anche le competizioni sportive, salvaguardando lo spettacolo e l’intero sistema”.

Il calcio “ha avuto la forza e la bravura di ripartire subito, nonostante qualche stortura, in questo tempo di pandemia”, ha aggiunto Calcagno, che si è detto “non deluso, ma dispiaciuto per la mancata riapertura degli stadi per le ultime di campionato. Avere tifosi è la parte più bella del nostro lavoro, speriamo di tornare presto alla normalità”.