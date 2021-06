Europei di calcio, oroscopo di Roberto Mancini: bravo e fortunato, esordio stasera alle 21, facciamo gli scongiuri

Europei di calcio, astrologia in campo. L’oroscopo del ct Roberto Mancini analizzato da Caterina Galloni, l’astrologa di Blitzquotidiano. Ha chiesto alle sue efemeridi: che chances ha la nazionale italiana?

Il campionato europeo, edizione 2020 ma rinviato al 2021 a causa della pandemia, prende il via alle 21 di oggi, venerdì 11 giugno, dallo Stadio Olimpico di Roma. Si disputerà in 11 diverse città e si concluderà a Londra, allo Stadio di Wembley.

Gli astri sono positivi, la nazionale ha buone chances grazie anche alle capacità di Roberto Mancini.

Abbiamo dato uno sguardo al tema natale del commissario tecnico della nazionale azzurra, nato a Jesi il 27 novembre 1964 alle 11:20.

Sagittario, segno che eccelle nello sport soprattutto di squadra, con Ascendente in Acquario: un mix che indica una una personalità positiva, altruistica, con belle energie.

L’entusiasmo di cui lo dota il segno ha rappresentato una ventata di nuova energia nella nazionale, ha dato il via a un cambio di gioco e grande fiducia ai giovani calciatori.

E gli azzurri si sono infatti qualificati agli Europei

Lascia bene sperare in una positiva conferma della squadra anche il bel trigono di nascita di Giove in Toro con Luna, Marte, Urano e Plutone. Mancini oltre che preparato è anche fortunato! E avere la dea bendata al proprio fianco è una carta vincente in più.

I passaggi astrali attuali dotano il ct di grande coraggio, determinazione grazie al buon aspetto di Urano al Marte di nascita in Vergine. E l’entrata di Marte in Leone, proprio in concomitanza con la prima partita, in buon aspetto con il Sole e Mercurio, accentua anche la voglia di vincere, di far vedere di che stoffa è fatta la nazionale.

Saprà sicuramente motivare al massimo la squadra, nel corso del torneo tirerà fuori tutto il potenziale di ogni giocatore.

L’Italia vincerà gli europei? Dirlo con certezza è un azzardo ma sicuramente ha ottime possibilità. Il cielo di Londra potrebbe tingersi di un bel colore azzurro, quello italiano.