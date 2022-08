I Campionati Europei di nuoto tornano a Roma. Mancavano dal 1983. Tredici anni dopo i Mondiali del 2009. Al via giovedi 11 agosto. Stop domenica 21.

Tre le sedi, tutte in territorio romano: Foro Italico, stadio Nicola Pietrangeli e Lido Ostia. In gara 1.500 atleti di 52 Nazioni. Saranno assegnate 222 medaglie, 43 i titoli continentali. Presenti tutte le discipline acquatiche: nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi, tuffi grandi altezze. Attesi 100.000 spettatori. Diretta Rai tutti i giorni.

NAZIONALE ITALIANA AGLI EUROPEI CON 58 AZZURRI

È una Italnuoto extra-large: 34 uomini, 24 donne. Sono a caccia di medaglie un po’ in tutte le gare. Tre generazioni in acqua. Si va dai 34 anni di Fabio Scozzoli alla carica dei Millenials. Nove le ragazze nate dopo il 2000, nove i ragazzi loro coetanei.

Tra loro spicca il baby Lorenzo Galossi, classe 2006, 191 cm di altezza per 93 kg, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, 6 record quest’anno nelle varie distanze dello stile libero, due ori in 15 minuti agli Euro junior di Otopeni (Romania) appena un mese fa. La Nazionale italiana è uno squadrone con due primatisti mondiali (Benedetta Pilato e Thomas Ceccon) e un capitano (Paltrinieri) in grande spolvero.

PALTRINIERI IN GARA AGLI EUROPEI DA SABATO 13 A DOMENICA 21

Il fenomeno modenese (pardon, carpigiano) è la super star delle giornate romane. Capitano della Nazionale con un palmares regale (4 medaglie ai recenti mondiali di Budapest su 5 prove disputate) si cimenterà in cinque gare. Comincerà sabato 13 con la finale degli 800 metri e dei 1500.

Proseguirà martedì 16 con la 5 km, giovedi 18 con la 10 km e chiuderà col “Team event” domenica 21. È entusiasta di Roma. Sostiene che la piscina del Foro Italico sia la più bella del reame (“E il tifo mi farà volare”) e considera il Lido di Ostia “casa mia”. Siamo a cavallo.