Prima medaglia per l’Italia ai campionati europei di nuoto 2022, al via da oggi al 21 agosto al Foro Italico di Roma. La Nazionale azzurra di nuoto sincronizzato conquista l’argento nella finale del tecnico a squadre con un punteggio di 90.3772. Oro all’Ucraina, bronzo per la Francia.

Europei di nuoto, chi sono le azzurre medaglia d’argento

Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli hanno incantato tutti sulle note di “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio ottenendono 90.3772: 27.4000 l’esecuzione, 27.4000 di impressione artistica 35.5772 gli elementi.

Davanti a loro solo l’Ucraina, oro con 92.5106; completa il podio la Francia, bronzo con 88.0093 punti.

Europei di nuoto a Roma, chi sono i 102 atleti italiani

Sono circa mille gli atleti in gara a Roma in rappresentanza di 49 Nazioni, 77 competizioni e 231 medaglie da assegnare per la 36esima edizione dei Campionati europei di nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto in acque libere.

Con 102 atleti convocati, l’Italia Team vanta il contingente più numeroso. La squadra azzurra capitanata da Gregorio Paltrinieri, Dio delle acque, stella del nuoto internazionale sia tra le corsie che tra le onde del mare, punta a fare incetta di medaglie.

Particolari terre di conquiste per l’Italia sono soprattutto nuoto e nuoto sincronizzato, che già nella prima giornata ha dato prova di sé. Non vanno dimenticati, però, i tuffi che godono di un’antica tradizione proprio negli eventi importanti, da Klaus Dibiasi a Giorgio e Tania Cagnotto.

Nel nuoto l’atleta più giovane è l’azzurro Lorenzo Galossi che il 25 maggio scorso ha compiuto 16 anni. Recentemente Galossi agli Europei giovanili in Romania ha conquistato l’oro nei 400 e 800 stile libero.

Il nuotatore più anziano è sempre italiano: si tratta di Fabio Scozzoli, 34 compiuti il 3 agosto scorso.

Nel nuoto sincronizzato, dove l’Italia punta alla prima medaglia d’oro a livello europeo, l’azzurra Linda Cerrutti, 28 anni di Savona, gareggerà in tutte le gare del solo, del duo e del team.