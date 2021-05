Europei, i convocati dell’Italia: l’elenco. Mancini per ora ne fa fuori 7 tra cui Kean e Castrovilli

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini ha comunicato l’elenco dei convocati dell’Italia in vista dell’Europeo che comincerà il prossimo 11 giugno. La prima partita sarà a Roma e vedrà in campo proprio l’Italia contro la Turchia. Rispetto ai convocati per la prima fase in Sardegna, conclusa con l’amichevole vinta 7-0 su San Marino, Mancini ha rinunciato a molti altri nomi.

Questi gli esclusi da Roberto Mancini: Cragno del Cagliari, Biraghi della Fiorentina, Ferrari del Sassuolo, Castrovilli della Fiorentina e Kean del Psg. Oltre a loro esclusi da Mancini anche Lazzari della Lazio e Grifo del Friburgo. Per il momento escluso anche Raspadori del Sassuolo che è stato aggregato con l’Under 21.

I convocati dell’Italia per l’Europeo

Ecco quindi l’elenco dei convocati dell’Italia, da qui poi Mancini ne dovrà togliere altri due entro il primo giugno.

Portieri:

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Alex Meret (Napoli)

Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori:

Francesco Acerbi (Lazio)

Alessandro Bastoni (Inter)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Emerson Palmieri (Chelsea)

Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)

Gianluca Mancini (Roma)

Leonardo Spinazzola (Roma)

Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti e attaccanti:

Nicolò Barella (Inter)

Bryan Cristante (Roma)

Jorginho (Chelsea)

Manuel Locatelli (Sassuolo)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Matteo Pessina (Atalanta)

Stefano Sensi (Inter)

Marco Verratti (Paris Saint Germain

Attaccanti: