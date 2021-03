Europei Under 21, calendario, diretta Tv, partite Italia, streaming, gironi, convocati

Mercoledì 24 marzo inizierà l’Europeo Under 21. Probabilmente, e non poteva essere diversamente causa Covid, uno degli Europei più pazzi e complicati di sempre. Perché Beh, per esempio questo torneo sarà diviso in due fasi: dal 24 al 31 marzo 2021, infatti, ci sarà la cosiddetta fase a gironi e dal 31 maggio al 6 giugno 2021 invece sarà la volta della fase a eliminazione diretta.

Ma dove si gioca? Si gioca in Ungheria e Slovenia. Non è stato difficile scegliere i paesi ospitanti questa volta. La loro, quella di Ungheria e Slovenia, era infatti l’unica candidatura sul tavolo.

Sono 16, e non 12 come inizialmente previsto, le squadre che parteciperanno al torneo. Ci sono Ungheria e Slovenia, le nazioni organizzatrici, poi la Russia, la Svizzera, l’Olanda, Danimarca, Spagna, Inghilterra, Francia, la nostra Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Germania, Croazia, Romania e Islanda.

Europei Under 21: calendario, girone e partite Italia

L’Italia, dunque. In che girone son finiti gli azzurri? L’Italia è nel girone B con Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna.

Gli azzurri giocheranno il 24 marzo contro la Repubblica Ceca, il 27 contro la Spagna e il 30 contro la Slovenia.

Quindi, ricapitoliamo:

24 marzo, Italia-Repubblica Ceca

27 marzo, Italia-Spagna

30 marzo, Italia-Slovenia

L’Italia, come detto, è nel girone B e se dovesse arrivare prima o seconda passerebbe ai quarti di finale contro la prima o la seconda del girone D. Il girone D è il girone di Portogallo, Croazia, Inghilterra e Svizzera.

Europei Under 21: calendario, gironi e partite

I gironi, dunque. Ricapitoliamo tutti i gironi dell’Europeo:

Girone A: Ungheria, Germania, Romania e Olanda

Girone B: Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca e Italia

Girone C: Russia, Islanda, Francia e Danimarca

Girone D: Portogallo, Croazia, Inghilterra e Svizzera

Questi, quindi i gironi.

Ecco il calendario delle partite:

Mercoledì 24 marzo

Gruppo A

21:00 – Ungheria – Germania (Székesfehérvár)

21:00 – Romania – Olanda (Budapest)

Gruppo B

18:00 – Slovenia – Spagna (Maribor)

18:00 – Repubblica Ceca – Italia (Celje)

Gruppo C

18:00 – Russia – Islanda (Győr)

21:00 – Francia – Danimarca (Szombathely)

Gruppo D

15:00 – Inghilterra – Svizzera (Koper)

21:00 – Portogallo – Croazia (Koper)

Gruppo A

18:00 – Ungheria – Romania (Budapest)

21:00 – Germania – Olanda (Székesfehérvár)

Gruppo B

18:00 – Slovenia – Repubblica Ceca (Celje)

21:00 – Spagna – Italia (Maribor)

Gruppo C

15:00 – Islanda – Danimarca (Győr)

21:00 – Russia – Francia (Szombathely)

Gruppo D

18:00 – Croazia – Svizzera (Koper)

21:00 – Portogallo – Inghilterra (Ljubljana)

Gruppo A

18:00 – Germania – Romania (Budapest)

18:00 – Olanda – Ungheria (Székesfehérvár)

Gruppo B

21:00 – Italia – Slovenia (Maribor)

21:00 – Spagna – Repubblica Ceca (Celje)

Gruppo C

18:00 – Danimarca – Russia (Szombathely)

18:00 – Islanda – Francia (Győr)

Gruppo D

18:00 – Svizzera – Portogallo (Ljubljana)

18:00 – Croazia – Inghilterra (Koper)

Europei Under 21: calendario, girone e partite della fase a eliminazione

Capitolo quarti. Il tabellone sarà così strutturato: la prima del gruppo A giocherà contro la seconda del gruppo C. La prima del gruppo C contro la seconda del gruppo A. La prima del gruppo B contro la seconda del gruppo D. E la prima del gruppo D contro la seconda del gruppo B.

In semifinale poi si sfideranno la vincente della partita tra la prima del gruppo A e la seconda del gruppo C contro la vincente della partita tra la prima del gruppo C e la seconda del gruppo A.

Dall’altra parte del tabellone si sfideranno invece la vincente tra la partita della prima del gruppo B e la seconda del gruppo D contro la vincente della sfida tra la prima del gruppo D e la seconda del gruppo B.

La finale si giocherà il 6 giugno.

Europei Under 21: l’elenco dei convocati dell’Italia

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina); Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari); Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan); Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa). Allenatore: Paolo Nicolato. Europei Under 21, partite Italia: dove vedere in diretta e in streaming

Le partite dell’Italia e dell’Europeo Under 21 saranno trasmesse dalla Rai. In streaming le partite si potranno vedere con RaiPlay.