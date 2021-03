Europei Under 21, Italia-Slovenia: diretta streaming, tv, orario, data, dove vedere la partita degli azzurrini.

Italia-Slovenia U21 (30 marzo 2021 alle ore 21) è in programma allo stadio Ljudski vrt e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Europei Under 21, Italia-Slovenia in diretta tv sulla Rai

Europei Under 21, Italia Under 21 sulla Rai: dove vedere partite in tv o in streaming, canale, data, orari e calendario. Intanto diciamo subito che gli azzurrini sono stati inseriti nello stesso girone di Repubblica Ceca, Spagna (dove gioca il romanista Villar) e Slovenia.

La nuova formula dei campionati Europei Under 21 prevede la suddivisione delle 16 squadre qualificate in quattro gruppi da 4 squadre, in cui accedono ai quarti di finale le prime e le seconde classificate di ogni girone.

Europei Under 21, Italia passa il turno se… tutte le combinazioni possibili

Quindi due squadre su quattro del girone degli azzurrini approderanno ai quarti di finale di Euro 2021. Certo è sempre meglio passare il turno da prima classificata perché così si va ad affrontare la seconda di un altro girone.

In questo momento la Spagna guida il girone con 4 punti, seguono Italia e Repubblica Ceca con due punti. Fanalino di coda, la Slovenia con un punto. Con una vittoria nel match contro la Slovenia, gli azzurrini sarebbero certi del passaggio del turno. In caso di pareggio, eliminerebbero la Slovenia ma non sarebbero certi di eliminare la Repubblica Ceca. In questo caso, sarebbe decisiva una vittoria degli spagnoli contro i cechi.