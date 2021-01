Eve Vorley è entrata nel consiglio di amministrazione del West Ham, club londinese della Premier League. L’imprenditrice inglese, il cui vero nome è Emma Benton-Hughes, è da tempo partner del co-presidente David Sullivan, insieme al quale spesso segue le partite degli Hammers, nella tribuna del London Stadium.

La donna è stata nominata direttrice del West Ham, insieme al figlio di Sullivan, Dave. L’altro figlio di Sullivan, Jack, è attualmente l’amministratore delegato della squadra femminile del West Ham. Ad attirare l’attenzione però è il passato della donna, ex attrice a luci rosse.

Il passato a luci rosse di Eve Vorley

Emma Benton-Hughes, 55 anni, in passato è comparsa in topless su vari giornali scandalistici inglesi, diventando famosa a cavallo del nuovo millennio, per aver interpretato e diretto numerosi film per adulti, tra cui “Naked Neighbours”. Proprio sui set a luci rosse Eve Vorley ha conosciuto Sullivan, a cui l’industria dell’intrattenimento per adulti ha fruttato 1,15 miliardi di sterline, secondo le stime del Sunday Times.

Il co-proprietario del West Ham David Sullivan, che come detto nel suo passato ha prodotto alcune pellicole a luci rosse famose, era stato compagno di un’altra attrice, protagonista anche dei suoi film, poi morta suicida nel ’79. Successivamente, Sullivan ha conosciuto Eve Vorley, con la quale ha avuto due figli. (fonte DAILY STAR)