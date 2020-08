Nel giorno di Ferragosto, Evenepoel è stato vittima di un terribile incidente durante il Giro di Lombardia di ciclismo.

Per fortuna il ciclista belga è stato prontamente soccorso e portato in ospedale. Insieme ai soccorritori c’era anche il d.s Davide Bramati.

Sui social gira un video che mostra come Bramati abbia preso qualcosa dalla maglia di Evenepoel mettendoselo in tasca. Cosa ha preso?

Sui social sono spuntate illazioni di ogni tipo. Molti utenti hanno malignato dicendo che si trattasse di qualcosa di illecito da far sparire subito.

Per questo motivo, Bramati è stato contattato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco la sua risposta alla Rosea.

“Niente di illecito, non capisco come si possa anche solo pensarlo – ha detto -.

Mi ricordo bene che si trattava di momenti molto concitati e che c’era la necessita di togliere le cose che c’erano nella zona della schiena di Remco, e non solo, perché poco dopo avrebbe dovuto essere disteso su una barella.

Dunque gli ho tolto radio, gel, barretta, il ‘barattolo’ degli zuccheri e per non lasciarli in terra li ho messi in tasca. C’è anche un’altra foto in cui si vede che gli viene tolto il casco. Tutto qui”.