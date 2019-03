Evra rischia un anno di carcere per insulti omofobi contro calciatori Psg

PARIGI – Due associazioni hanno denunciato Patrice Evra, difensore francese del West Ham, per insulti omofobi contro il PSG, pronunciati subito dopo la sconfitta dei parigini contro il ‘suo’ ex Manchester United in Champions League. A denunciare l’ex juventino alla Procura di Parigi sono state le associazioni ‘Stop Homophobie’ e ‘Mousse’, sostenute dal collettivo ‘Rouge Direct’ (Rosso diretto), che riunisce gli ex aderenti al Paris Foot Gay, una squadra di dilettanti della capitale.

Evra, gli insulti omofobi dopo Psg-Manchester United

Ex difensore e capitano del Manchester, Evra si era letteralmente scatenato sui social network dopo la vittoria degli inglesi negli ottavi, prendendosela in particolare con l’ex PSG Jerome Rothen. Poi aveva rincarato: “Paris, vous etes des pedes…” (Parigi, siete dei fro..), aggiungendo: “Qui parlano i veri uomini”. Il giocatore, che non è nuovo a post e video offensivi, aveva poi postato un messaggio di scuse, affermando di non essere omofobo.

Il collettivo Rouge Direct ha chiesto per Evra la massima pena, che è un anno di reclusione. Se non dovesse arrivare la condanna per il carcere, comunque, Evra rischia una multa da ben 400.000 euro.

fonte: Ansa.