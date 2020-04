ROMA – Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Ezio Vendrame, ex calciatore, tra le altre, di Vicenza e Napoli. Vendrame era chiamato il George Best italiano per la sua incredibile somiglianza fisica all’ex stella del Manchester United.

La morte del calciatore, è stata annunciata dall’ex giocatore della Nazionale Italiana Aldo Serena attraverso un post pubblicato su Twitter.

“E’ morto Ezio Vendrame, uno dei giocatori più eccentrici e simpatici degli anni 70. Aveva 72 anni”.

Aldo Serena lo ha definito uno dei giocatori più eccentrici degli anni 70, riportiamo di seguito alcuni aneddoti su Vendrame da Wikipedia.

Ezio Vendrame, quando segnò da calcio d’angolo dopo essersi soffiato il naso sulla bandierina del corner…

Quando giocava in Serie C con la maglia del Padova in una partita, a dir suo combinata e destinata allo 0-0, contro la capolista Cremonese per dare una scossa ai presenti dribblò la sua intera squadra da un lato all’altro del campo senza che nessuno potesse fermarlo, fino a fintare il tiro davanti al proprio portiere, che si tuffò inutilmente su di lui cercando di levargli il pallone, per poi fermarsi in prossimità della linea di porta e ritornare indietro (“così l’emozione era salva” racconterà poi Vendrame nel suo libro autobiografia Se mi mandi in tribuna godo): in quell’occasione un tifoso sugli spalti morì d’infarto e quando questo gli fu riferito, Vendrame rispose chiedendo come fosse possibile che un debole di cuore lo andasse a vedere giocare.