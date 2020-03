IL CAIRO (EGITTO) – Il 75enne Ezzeldin Bahader ha riscritto la storia del calcio. Con il suo gol su rigore al 90′, durante una partita di Serie C in Egitto, ha battuto il record di Kazu Miura, che era andato in rete a 50 anni. Non solo, scendendo in campo alla sua età, ha battuto il record che precedentemente era stato stabilito da Hayk a 73 anni.

Giocando e segnando nella Serie C del calcio egiziano, Bahader ha totalizzato tantissimi record. Ezzeldin Bahader è il giocatore più anziano ad essere sceso in campo in una partita di calcio professionistico. Il 75enne ha battuto il record di Itzhak Hayk (Iraq), che scese in campo a 73 anni, e di Robert Carmon (Uruguay), che giocò una partita a 53 anni. Nessuno, invece, aveva segnato un gol alla sua età. Kazu Miura, ex calciatore del Genoa che è ancora in attività, è andato in rete a 50 anni ma è ben lontano dal 75enne Bahader.

Al termine della gara, come riportato dalla BBC, lo stesso Bahader ha commentato il suo gol. “Sono diventato il più vecchio a segnare in una partita ufficiale e ci sono riuscito all’ultimo minuto di partita, quando pensavo che non sarebbe successo perché ero infortunato, ma ho continuato a giocare per tutti i 90 minuti e giocherò anche la prossima gara” (video YouTube).