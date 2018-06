ROMA – E’ stato il Gran Premio di Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari ha vinto sulla pista dedicata al mitico Gilles Villeneuve a Montreal in Canada riprendendosi il primo posto nella classifica generale con u punto in più su Hamilton. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Prima della sua vittoria, esattamente un giro prima, clamorosa svista: la modella canadese Winnie Harlow, ha sventolato la bandiera scacchi in anticipo. Colpa della cattiva comunicazione via radio. Non era mai successo. Peccato perché la bella ragazza è una modella che non teme di mostrare la sua vitiligine.

Vettel leader del Mondiale. E’ la terza vittoria stagionale per il ferrarista, che ha preceduto sul traguardo Valtteri Bottas, secondo con la Mercedes, e Max Verstappen, terzo su Red Bull. Giù dal podio, nell’ordine, la Red Bull di Daniel Ricciardo, la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Kimi Raikkonen, sesto. Vettel torna leader della classifica piloti con un punto di vantaggio su Hamilton.

Vettel: “Una sola parola oggi, perfetti”. “Perfetto è la parola giusta oggi”: così Sebastian Vettel saluta la vittoria della Ferrari in Canada, 50ma in carriera, che ha riportato anche in testa al Mondiale. “E’ stato incredibile – le sue parole a Sky a fine gara – e poi vincere qui, in un circuito tanto significativo per Ferrari è stato bellissimo. la mia 50ma vittoria conta fino a un certo punto, conta la vittoria della Ferrari che era tanto che non vinceva qui. Insomma, sono contento”, chiude Vettel secondo il quale “la strada per il Mondiale è ancora lunga, ma oggi è stato è un buon effetto collaterale”. Soddisfatto anche Valtteri Bottas: “La Ferrari è sembrata più veloce fin dal primo gito – ammette – Credo che oggi per noi oggi questo fosse il massimo risultato. Ieri è stata una questione di centesimi, certo con la pole poteva andare diversamente ma oggi più di così non potevamo fare niente”, conclude il pilota Mercedes.

Arrivabene: “Oggi gran macchina e gran pilota”. “Sebastian ha guidato bene ma ha anche avuto una gran macchina. I ragazzi da giovedì hanno fatto un gran lavoro e questo è il risultato”. Cosi’ team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, commenta il trionfo di Vettel nel Gp del Canada, che il Cavallino non conquistava dal 2004, ai tempi d’oro di Michael Schumacher. “La Ferrari è una grande squadra – ha proseguito ai microfini di Sky Sport – ma serve anche un grande pilota. Oggi è mancato un po’ Kimi. Il campionato comunque è lungo e stiamo calmi e tranquilli. Andiamo avanti seriamente con il lavoro. Vogliamo scrivere qualcosa di bello, se possiamo e vogliamo. E tutti lo vogliamo”.