SIVIGLIA (SPAGNA) – Fabian Ruiz, uno dei migliori in campo in questo primo scorcio di stagione tra le fila del Napoli, racconta un retroscena di mercato dal ritiro della Nazionale Spagnola Under 21. Fabian Ruiz ha rivelato che il contatto con il Napoli è nato grazie al fatto che Davide Ancelotti, figlio e vice di Carlo, si trovava spesso in Spagna per fare visita alla fidanzata che è di Siviglia. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport in un articolo a firma di Gianluca Monti.

“Davide Ancelotti è fidanzato con una ragazza di Siviglia che conobbe a Madrid. Così quando le faceva visita andava allo stadio a vedere le gare del Betis e del Siviglia. Ed è in quelle occasioni che mi ha visto giocare! Quando ho conosciuto la ragazza, l’ho ringraziata”.“All’inizio ho avuto difficoltà ad inserirmi per via di un infortunio che mi ha tenuto fuori tre settimane – spiega Fabian -. Ora il peggio è passato e le cose stanno andando molto bene. Ancelotti è un grande allenatore, molto tranquillo e sempre vicino ai calciatori. Anche se quando si arrabbia…è davvero pericoloso”.

“Qui i calciatori sono forti, la qualità è molto simile a quella del campionato spagnolo e alla fine non credo ci sia un’enorme differenza. Sto imparando la lingua e questo mi faciliterà ulteriormente, sto imparando anche a guidare nel traffico impazzito di Napoli e a cucinare perché vivo da solo”.

