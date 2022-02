Fabian Ruiz, Real Madrid sulle sue tracce. Sembrava strano che il talentuoso centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz non comparisse mai tra i potenziali colpi di mercato. Dall’Inghilterra le antenne giornalistiche hanno iniziato a captare segnali inequivocabili.

Fabian Ruiz, Real Madrid sulle sue tracce

Fabian piace e tanto a Carlo Ancelotti. Lo ha allenato giovanissimo a Napoli, lo voleva portare con sé all’Everton. Ora il Real Madrid gli ha messo gli occhi sopra, qualcuno dei galacticos sopravvissuti sta cominciando a mostrare la corda (Modric, Kroos).

Per l’ex Betis Siviglia sarebbe il sogno che si avvera. Troppi indizi perché l’operazione non vada a dama la prossima estate di calciomercato.

Piace e tanto anche ad Arteta, manager spagnolo di un Arsenal che sembra iniziare ad uscire da inerzia e catatonia degli ultimi anni: Fabian garantirebbe ulteriori salti qualitativi.

Il contratto con il Napoli scade nel 2023

La prossima finestra estiva è anche l’ultima occasione per De Laurentis di non perderlo per niente. Il contratto di Fabian Ruiz scade a estate 2023. Magari, questa la soluzione più gradita, si scatena un’asta al rialzo. Trattenerlo rischia di essere già un lusso proibitivo.