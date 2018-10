Gli highlights di Udinese-Napoli

UDINE, DACIA ARENA – Il Napoli è passato in vantaggio sul campo dell’Udinese grazie a un calciatore che non avrebbe dovuto giocare nei piani iniziali di Ancelotti. Fabian Ruiz è entrato in campo dopo 4′ al posto dell’infortunato Verdi e ha segnato un gol da cineteca al 13′.

13′ – Gol del Napoli. Fabian Ruiz ha tolto il pallone ad un avversario e ha segnato con un gran destro a giro che non ha lasciato scampo a Scuffet.

ruiz Fabian come Maradona 0-1 che gol #udineseNAPOLI pic.twitter.com/FI3hYHpB6X — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

4′ – Tegola per il Napoli. Simone Verdi ko per infortunio, è costretto a lasciare il campo. Al suo posto è entrato in campo Fabian Ruiz.

Il tabellino di Udinese-Napoli

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. All. Velazquez

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Albiol, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi (4′ Ruiz); Mertens, Milik. All. Ancelotti

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

⏱ 21 – #DePaul has a go from the edge of the box but lifts it over#UdineseNapoli 0-1 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 20 ottobre 2018

La juve ha pareggiato quindi noi non vinciamo, è matematic #UdineseNapoli — Giusy (@anysuig) 20 ottobre 2018

Stasera siete obbligati a portarci (si, perché la maglia è la nostra, voi siete solo mercenari di passaggio) a -4 dai padroni della giostra.

Sbarazzatevi in fretta di questi altri bianconeri. Napoli vuole il terzo titolo, non un assegno dall'UEFA.#UdineseNapoli — Marcello Mastice (@marcellomastice) 20 ottobre 2018