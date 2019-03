ROMA – Fabio Aru si dovrà operare per una costrizione all’arteria iliaca della gamba sinistra e quindi non potrà disputare il Giro d’Italia. La Uae Emirates ha infatti reso noto che il 28enne ciclista sardo ha un problema che impedisce un afflusso sanguigno adeguato durante la produzione del massimo sforzo che ne limita le prestazioni. Di qui la decisione di un intervento chirurgico di angioplastica che verrà effettuato nei prossimi giorni a Prato e dopo il quale Aru dovrà restare a riposo per un mese.

Il rientro in gara potrà avvenire dopo tre o quattro mesi. Il problema di Aru, ha spiegato il team degli Emirati, è “una condizione relativamente rara che si riscontra nei ciclisti professionisti in relazione alla posizione adottata in bici e può svilupparsi progressivamente lungo l’arco di alcuni anni”.

Nella nota si legge ancora che “dopo l’inizio di stagione, Aru ha incontrato nuovamente difficoltà nel raggiungere il livello di prestazioni che lui e il team auspicavano. Recentemente, Fabio ha sviluppato sintomi più specifici relativi alla gamba sinistra: avvertiva sensazioni di debolezza dell’arto dopo allenamenti intensi e nello sforzo della gara”. (Fonte Agi).