ROMA – Intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”, Fabio Capello fa il punto sul campionato italiano: “L’ottavo scudetto della Juventus? “Ronaldo è stato importante, ma la Juventus lo avrebbe conquistato anche senza di lui. In ogni caso, è chiaro che i 19 gol e la sua presenza in campo sono stati fondamentali”.

“E la Champions? Sono due competizioni diverse: 8 scudetti in 8 anni dimostrano che non hai avuto avversari, o comunque la concorrenza è sempre stata sui generis. La Champions è un torneo diverso, per velocità e intensità.L’ esempio è Guardiola. Dopo i trionfi di Barcellona, nonostante gli investimenti di Bayern Monaco e Manchester City, non ha più raggiunto la finale”.

“Allegri? Non gli viene perdonato che, avendo a disposizione Ronaldo, doveva vincere la Champions, ma il calcio non funziona così. Ha portato la Juventus due volte in finale in Champions e mi pare un grandissimo risultato. Torno a Guardiola: credo che anche i proprietari del City non siano soddisfatti. Non si propone come leader del pensiero unico. È bravissimo a produrre il vino con l’ uva a disposizione. Ha l’ umiltà e il buon senso di non pensare che esista solo il suo calcio. Studia a fondo gli avversari: non farlo è da presuntuosi. Legge benissimo le partite: azzecca quasi sempre i cambi”.

La concorrenza è stata di burro? “Non c’ è dubbio. La mia principale delusione è stata l’ Inter: mi sembrava l’ anti-Juve, ho sbagliato. Si è persa per strada.Sul Napoli discorso diverso. Ha cambiato allenatore e Ancelotti ha cercato di modificare qualcosa, ma l’ eliminazione dalla Champions ha lasciato il segno”.

Capitolo Roma. “Ha pagato la cessione di Alisson, si è indebolita in difesa e qualche giovane ha reso meno del previsto. Zaniolo è però un bel ponte verso il futuro”.

Capitolo Atalanta. “È guidata da un allenatore con le idee chiare e i calciatori lo seguono. Dovrebbe rappresentare un modello. In Europa si gioca così. Visto l’ Ajax?”.