MARBELLA (SPAGNA) – Fabio Capello è in ritiro a Marbella con il Jangsu Suning ed è stato intervistato da Italo Cucci per Il Giorno – La Nazione – Il Resto del Carlino-www.ilquotidiano.net per fare il punto sulle ultime vicende del calcio italiano.

Fabio Capello ha parlato di Gigi Buffon

«I quarant’ anni di Gigi mi ricordano i quarant’ anni di Zoff che Dino celebrò diventando campione del mondo nell’ 82. Storie di grandi, grandissimi. Per me occupano entrambi un posto fra i cinque più grandi portieri di sempre: il russo Lev Yashin, l’ inglese Gordon Banks, il tedesco Sepp Maier e appunto Dino e Gigi. Per capirci, giocatori di grandezza assoluta come Pelè, Maradona, Crujiff, Platini, Messi e Cristiano Ronaldo».«Gli direi di lasciare perché ad ogni anno che passa si riducono i riflessi, l’ integrità fisica, la forza, la lucidità. Mi fa venire in mente il chilometro lanciato: scendere lungo un pendio nevoso impiegando tutte le forze per raggiungere la massima velocità nell’ ultimo tratto… come la parabola di una vita».«Buffon presidente della Figc? Se se la sentisse, perché no? Ma è importante avere anche una preparazione manageriale, per non recitare un ruolo simbolico. A proposito, mi dicevi che sarebbe ora di pagarlo, un presidente manager e sono d’ accordo. Sono pagati anche gli arbitri».

“Don Fabio” ha espresso la sua opinione anche su Gigio Donnarumma

È un ottimo portiere. È andato in confusione con tutto quello che hanno combinato intorno a lui ma si sta già riprendendo».