Fabio Caressa e le italiane fuori dall’Europa per il pallone troppo pesante: sì, sarà per quello…

Fabio Caressa e il pallone troppo pesante. Durante la partita tra Real Madrid e Atalanta, sul punteggio ancora di 1-0 per i padroni di casa, il telecronista e condirettore di Sky Sport Fabio Caressa parla del pallone troppo pesante. Lo fa in occasione di un passaggio diretto a Muriel lanciato verso la porta, passaggio leggermente corto e così arriva l’anticipo secco di Sergio Ramos.

Colpa del pallone pesante secondo Fabio Caressa

Mentre Bergomi dice che il passaggio era troppo corto, Caressa dice: “È quello che ci sta facendo pagare in Europa. Noi abbiamo un pallone più lento, meno pesante, rispetto a quello che gira nel resto d’Europa”. Insomma se le italiane vanno male in Europa è colpa del pallone troppo pesante.

Frase finita su tutti i social e Caressa smentito da molti utenti: il pallone che si usa in Champions League pesa come quello di tutti i campionati europei, non è colpa del pallone quindi se Atalanta e Juventus sono fuori dalla Champions e se la Lazio ha preso 4 gol in casa dal Bayern Monaco.

Pallone troppo pesante, se vogliamo crederci…

Le italiane sono uscite con una spagnola, una portoghese e, salvo miracoli sportivi, una tedesca. Pallone pesante solo per noi quindi, per le altre squadre no, per loro la palla è leggera e viaggia più veloce. Italiane fuori dalla Champions colpa però anche del pallone secondo Fabio Caressa. Se vogliamo crederci sarà per quello allora. Sarà per colpa del pallone pesante che il Porto segna su punizione contro la Juventus nei tempi supplementari. Deve essere per quello che la barriera si è aperta facendo passare la palla: il pallone era troppo pesante e una pallonata fa male.

Pallone troppo pesante anche per la Lazio e l’Atalanta, 4 gol subiti e uno solo fatto. Per le altre squadre che segnano a raffica invece no. Non sarà quindi il fatto che le italiane in Europa sono anni che non riescono a essere competitive fino in fondo, non sono gli altri più forti, è colpa del pallone. E proprio nel mondo del pallone ci si attacca anche a queste cose, quando non si può farlo con l’arbitro…