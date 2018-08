MADRID (SPAGNA) – La storia calcistica più strana dell’estate. Da un paio di mesi si erano perse le tracce di Fabio Coentrao. Il calciatore del Real Madrid non era stato impiegato in nessuna partita, né di precampionato né ufficiale, e non postava nulla sui social da oltre due mesi. Per questo motivo diverse riviste e gli stessi tifosi del Real Madrid lo davano per disperso [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

E invece no, eccolo qui. Dopo aver ricevuto migliaia di messaggi, ha deciso di tranquillizzare tutti postando una foto del suo allenamento con il Real Madrid. Fabio Coentrao è semplicemente ai margini del progetto tecnico del Real Madrid e molto probabilmente verrà ceduto prima della chiusura del calciomercato spagnolo prevista per il 31 agosto.