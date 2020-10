Anche Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19; è l’esito del tampone effettuato sul tennista azzurro all’Open in corso a Cagliari.

Nelle ultime ore, tanti atleti di livello internazionale sono stati trovati positivi al Covid dal tennista Fabio Fognini al calciatore Cristiano Ronaldo.

In entrambi i casi, gli atleti sono stati contagiati per i viaggi che hanno dovuto sostenere per prendere parte a delle gare.

Fognini era il favorito numero uno per trionfare negli Open di Cagliari ma in seguito a questa positività deve ritirarsi ancor prima di affrontare Baena (suo prossimo avversario).

Cristiano Ronaldo, invece, è risultato positivo dopo la partita di Nations League tra il suo Portogallo e la Francia. Cr7 salterà il prossimo impegno del Portogallo ed almeno due partite della Juventus.

Gli altri italiani in gara.

Fuori Seppi, Mager e Zeppieri. Avanti Sonego e Cecchinato.

Giornata buona quasi a metà per gli italiani sui campi in terra rossa al Forte Village Sardegna Open, ATP 250 con un montepremi di 271.345 euro.

Tra Mager e Cecchinato, messi uno contro l’altro dal sorteggio, uno doveva andare via. Mager ha rischiato il colpaccio: ha vinto il primo set e ha sprecato un match point sul tie break al secondo.

Onore però a Cecchinato: il palermitano non si è mai lasciato tentare dalla resa.

E, dopo aver ribaltato il tie break, si è spianato anche psicologicamente la strada per il facile successo (6-2) al terzo set.

Sconfitta di Seppi invece contro l’argentino Delbonis: prima di uscire al secondo set peró ha costretto l’avversario sudamericano a sudare al tie break.

Nell’altro derby azzurro Sonego ha battuto in due set il connazionale Zeppieri. E, se il primo set è stato abbastanza facile (6-2), il secondo è invece finito al tie break.

Nelle altre partite lo spagnolo Andujar ha battuto con un doppio 7-5 lo slovacco Kovalik (fonte Ansa).