Fabio Fognini e Salvatore Caruso si sono affrontati nel derby italiano del secondo turno degli Australian Open. Dopo più di tre ore e mezza di partita sul campo di Melbourne, al tie-break del quinto set a spuntarla è stato Fognini.

Fabio Fognini, l’insulto di Salvatore Caruso;: “Mi ha dato del bucio di c**o”

Nel terzo tempo però i due sono entrati in rotta di collisione. I due si sono presi a parole pesanti e sono dovuti intervenire gli steward. La discussione è nata a causa dei continui riferimenti di Fognini alla fortuna di Caruso sia durante la partita, sia dopo.

E così, al momento dei classici saluti, i due si sono resi protagonisti di un battibecco.

Fognini fa riferiferimento alla fortuna dell’avversario: Caruso reagisce così

Carusoha reagisto alle parole di Fognini che ha fatto riferimento alla sua fortuna durante la partita: “Tu hai avuto molto c***, dovresti scusarti. Hai avuto bucio de c*** che me ne hai tirato quattro uguali sulla linea“.

Il siciliano ha ribattuto: “Ma cosa stai dicendo? Non ho detto una parola durante tutto il match. Comunque tu puoi dire quello che vuoi…”. A quel punto il ligure ha insistito: “Non posso dirti che hai avuto c***? Allora perché mi stai rompendo le palle? Ti ho detto che hai avuto c***, se ho sbagliato nel dirtelo, ho sbagliato, non mi attaccare!”.

Poi le parole finali: “Io non ti attacco. Ti sto dicendo che non è modo di comportarsi perché non ti ho detto una singola parola, e lasciami dire che da te non me lo aspetto”. Fognini però proprio non ha voluto saperne: “Cosa non ti aspetti? Che io non ti dica che hai avuto c***? Se non ti piace cosa dovrei dirti?”.