Fabio Paratici lascia la Juventus, ora è ufficiale: “Anni bellissimi”. Paga anche per il caso Suarez?

Ora è ufficiale: Fabio Paratici e la Juventus si separano.

La Juventus ha annunciato la fine del rapporto con Fabio Paratici, che forse paga anche per il caso Suarez, “dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania”. La decisione è stata resa pubblica dopo l’incontro che si è tenuto alla Continassa, quartier generale della Signora, tra il dirigente e i vertici del club con Andrea Agnelli. Ultimo passaggio venerdì 4 giugno, quando è stato fissato un incontro di commiato con i media per Paratici e Agnelli.

Fabio Paratici lascia la Juventus, ora è ufficiale. Le sue parole

“Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. La Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo – ha dichiarato Paratici attraverso il comunicato ufficiale bianconero -. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide”.

Fabio Paratici lascia la Juventus, ora è ufficiale. Il comunicato dei bianconeri

“Fabio ha scritto in questi anni la storia della Juventus – è invece il commento attraverso la nota del club del presidente Agnelli -. Un percorso di crescita caratterizzato da professionalità, abnegazione e tanti successi. Diciannove trofei in 11 anni sono la miglior testimonianza del suo lavoro, che si iscrive appieno nella lunga tradizione del nostro club. Oggi è il momento di ringraziarlo per aver saputo creare un forte legame professionale, accompagnato dalla passione quotidiana”.