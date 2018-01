VERONA – Poche ore dopo Chievo-Juventus, Fabrizio Cacciatore ha deciso di scusarsi pubblicamente via Instagram per il gesto delle manette alla Mourinho con il quale ha lasciato la sua squadra in doppia inferiorità numerica condannandola alla sconfitta.

“Chiedo scusa pubblicamente per il gesto fatto è stato un enorme errore…

chiedo scusa ai miei compagni ,al mister, alla società, ai nostri tifosi e agli amanti del calcio. Sicuramente è un gesto sbagliato , da non fare , un esempio che un professionista non dovrebbe dare.

Mi spiace aver messo in difficoltà i miei compagni che stavano lottando dal primo all’ultimo minuto…il mio è stato uno sfogo impulsivo e come giusto L ho pagato caro…..

SCUSATE…”

Nonostante queste scuse pubbliche, il web non lo ha perdonato e ieri sono uscite molteplici vignette con Fabrizio Cacciatore come protagonista.

Ecco le più virali sul web.

Intanto a Verona ….

Arrestato per Stupiditá Estrema #Cacciatore #ChievoJuventus pic.twitter.com/5s4HRG65lc — Gandalf il grigio (@GandalfIl) 28 gennaio 2018