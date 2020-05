ROMA- Paulo Roberto Falcao è stato uno dei calciatori stranieri più forti nella storia del nostro campionato.

Il brasiliano è arrivato alla Roma 40 anni fa ed è stato in grado di trascinare i giallorossi allo scudetto e all’unica finale di Coppa dei Campioni della loro storia.

La sua esperienza nella Capitale è stata trionfale ma secondo molti sarebbe stata rovinata proprio da questa finale di Coppa dei Campioni persa.

La Roma si arrese al leggendario Liverpool solamente ai calci di rigore.

Falcao, che era il leader di quella squadra, si rifiutò di calciarlo.

Al suo posto, calciarono Bruno Conti e Ciccio Graziani, due calciatori non abituati al dischetto.

Infatti entrambi fallirono scagliando il pallone in tribuna e consegnando la coppa al Liverpool.

Nessuno se la prese con Conti e Graziani, che almeno ebbero il coraggio di provarci, ma tutti puntarono il dito contro Falcao.

A tanti anni di distanza, il brasiliano è tornato su quel rigore non calciato nel corso di una intervista rilasciata a Roberto Maida per corrieredellosport.it.

“La finale di Coppa dei Campioni? E’ il mio rimpianto.

Vorrei rigiocare quella finale stando bene. Comunque anche lì, macchia arbitrale: fallo enorme di Rush su Tancredi sul gol dello 0-1.

Una volta per tutte: non capisco la polemica. Io non riuscivo a camminare per il dolore al ginocchio.

L’effetto dell’antidolorifico era già abbondantemente finito durante i supplementari.

Ma se anche fossi stato bene, Liedholm mi avrebbe fatto tirare il quinto rigore per scaramanzia dopo il tentativo azzeccato della finale di Coppa Italia contro il Torino.

Ma al quinto rigore non arrivammo, purtroppo. Il Liverpool vinse prima”.