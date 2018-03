SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) – Se non sono calciatori, non li vuole. Fanny Neguesha, ex di Mario Balotelli, è incinta di Mario Lemina, calciatore del Southampton con un passato tra le fila della Juventus.

Il post di Fanny Neguesha

Tutto inizia quando incontri l’amore, il vero amore… Vivi una meravigliosa avventura che lascia spazio a una felicità sconosciuta. Mira a darti la forza necessaria per affrontare gli ostacoli che la vita ti presenterà ma soprattutto per farti vivere i suoi momenti migliori. Avevo progetti in testa è vero, ma prima non mi aspettavo che Dio mi riservasse un progetto così ambizioso… Ed in secondo luogo darò vita a questo amore che sarà l’eterna testimonianza di questa meravigliosa storia. “Il frutto della nostra unione” sarà la tua vita e il tuo amore allo stesso tempo, l’essere più prezioso che ti è dato incontrare… Ora a mia volta vengo ad una svolta nella mia vita che mi renderà una “nuova Fanny”. Non avrei potuto incontrare un partner

migliore di te @lemsm13 per vivere questa meravigliosa avventura che la vita ci offre. Avrò la grazia e il privilegio di essere chiamato con il nome più bello che è “mamma”. Grazie alla mia famiglia e al mio team di professionisti per il loro affetto, ma anche a tutti voi che mi conoscete da vicino e da lontano. Non volevo nascondere questo evento felice, ma ognuno vive questa esperienza in modo personale. Sono molto protettiva nei miei confronti e in questo caso non desidero rivelare di più, ognuno ha il diritto di vivere questo momento a modo suo. Non mi incolpate se non sono troppo esplicita sulla mia gravidanza, ma penso che ogni mamma possa capirmi. Vorrei privilegiare questo legame con il padre e preservare alcuni dettagli della vita privata del bambino. Non voglio rovinare i bei passi che la gravidanza rappresenta perché, tu a te che sarai un giorno mamma, ti auguro che nessuno abbia mai il diritto di rubare questi momenti preziosi. È necessario viverlo e non farli vivere…

Il post di Mario Lemina

È stato prima uno sguardo, poi un sorriso… nessuno immaginava il modo in cui saremmo andati a finire… Poiché tutte le medaglie hanno un loro risvolto, tutti i percorsi sono pieni di insidie, per evitarli abbiamo investito amore, forza e tenacia in ogni evento. Più che una parola felicità è un’esperienza che condividiamo con due o più persone… che amiamo. A questa donna che mi rende felice, voglio dire grazie per avermi dato il miglior regalo e tutto l’amore che ha per me. Da questo intenso amore che ci lega presto nascerà un essere che un giorno mi chiamerà “papà”. Sarai la mamma più amorevole sono sicuro. Con tutto il mio amore.