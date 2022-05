Fantacalcio, 38 giornata Serie A: Immobile e Vlahovic giocano? Tutti i calciatori che è meglio non schierare

Con Torino-Roma di venerdì 20 maggio 2022 inizia la 38esima giornata di Serie A che è anche l’ultima. Molti calciatori, anche di primo livello, potrebbero non scendere in campo. Tutto quello che c’è da sapere su Immobile e Vlahovic ma anche sui giocatori che sarebbe meglio non schierare nella fanta formazione.

Fantacalcio 38 giornata Serie A, gioca Immobile?

Partiamo proprio da Ciro Immobile. Il capocannoniere del campionato dovrebbe saltare la partita tra la sua Lazio ed il Verona per infortunio. Al suo posto, nel ruolo di falso nove, dovrebbe essere schierato Pedro.

Resta in dubbio anche Luis Alberto. Quindi il consiglio per i giocatori del fantacalcio è: schierato solamente se avete un panchinaro affidabile pronto a subentrare. In caso contrario, sarebbe meglio puntare su un calciatore diverso.

Per quanto riguarda la Roma, che aprirà l’ultimo turno di campionato, i fanta allenatori dovrebbero puntare sia su Spinazzola che su Zalewski dato che i due esterni dovrebbero giocare in contemporanea per l’assenza di Karsdorp. Fuori dai giochi, e quindi da non mettere, Smalling e Mkhitaryan.

Fantacalcio 38 giornata Serie A, Vlahovic sarà in campo?

Occhio anche al vice capocannoniere Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus potrebbe non giocare a Firenze per evitarsi una marea di insulti. Anche perché la partita non ha alcuna valenza per i bianconeri che sono già certi della qualificazione in Champions League. I bianconeri potrebbero schierare un attacco con Kean e Morata.