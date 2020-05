Fase 2 e allenamenti individuali, le linee guida del ministero per lo Sport PDF

ROMA – Il ministero per lo Sport ha pubblicato le linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

Allo stato attuale, ricorda il ministero per lo Sport, gli allenamenti sono possibili nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

Il documento è di 32 pagine. Qui il PDF.

Come noto, si legge nella premessa, il DPCM “vieta l’attività ludica o ricreativa all’aperto, sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati” e “consente di svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

Questo documento, si legge ancora, “è volto a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, in attuazione del suddetto DPCM che autorizza le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali”.

“Allo stato, tali allenamenti sono possibili nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali, previo adeguamento alle presenti linee guida”. (Fonte: ministero dello Sport)