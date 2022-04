Favola Aprilia al Gp d’Argentina: primo trionfo con Aleix Espargaro. In ripresa la Ducati di Bagnaia

Favola Aprilia. Prima vittoria in top class. In Argentina il Made in Italy ha scritto la storia. Giornata memorabile: vittoria di Aleix Espargaro, 32 anni, la prima prima dopo 18 anni di corse. Ducati seconda con Jorge Martin del team satellite Pramac. Doppietta italiana. Spezzato un vecchio tabù. La Casa di Noale (Venezia), gruppo Piaggio, centra un risultato francamente insperato, almeno non così presto. Cioè: trionfo alla terza gara e primo posto in classifica generale. Un en plein da sogni e da brividi.

Con un pilota (quasi) a fine carriera ma che comunque è una certezza. È il caso di ricordare che nella passata stagione Aleix è arrivato 12 volte nei primi 10. E che nel 2020 c’era riuscito solo due volte. Ergo il trend di crescita è evidente. Già si era capito dopo i test di Sepang. In più c’è Maverick Vinales che certifica un indubbio salto di qualità. E dii ambizioni. Quest’anno Aprilia dispone di due vere punte ma le risorse non solo quelle di altri top team. Tuttavia crede fermamente nel motore V4 con distribuzione a valvole pneumatiche (potenza 270 cavalli) ed è stato migliorato il software per rendere la moto più efficace in frenata e in accelerazione. Ammette Massimo Rivola, gran capo Aprilia: ”Si, questa vittoria è arrivata prima del previsto. Ma è giusto che sia arrivata con Aleix, davvero se lo merita”.

Pecco Bagnaia in evidente ripresa

La Ducati tira un sospiro di sollievo. Pecco c’è. Avesse infilato un sabato appena normale (che lo ha costretto a partire indietro) avrebbe certamente lottato per la vittoria. In ogni caso è buono (per ora) il quinto posto alle spalle di due Suzuki (Rins terzo, Mir quarto). In classifica generale ha guadagnato sei posizioni. Bastianini, decimo al traguardo, ha perso la vetta scivolando al terzo posto dietro a B. Binder (Ktm)), staccato di due punti. Comunque precede il campione del mondo in carica Quartararo (quinto); fatale per il pilota Yamaha il crollo iniziale che ha innescato una gara da incubo.

Classifica generale e calendario

Dopo 3 gare. A.Espargaro 45, B.Binder 38, Bastianini 36, Rins 36, Quartararo 35, Mir 33, Oliveira 28, Zarco 24, Martin e P.Espargaro 20, Miller 15.

Il 10 aprile si correrà ad Austin (Texas). Poi il Portogallo (24 aprile. In Spagna il primo maggio. Quindi Le Mans (15) e il Mugello (29 maggio).