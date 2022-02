Quarta medaglia italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nello slalom gigante.

La medaglia d’oro è andata alla svedese Hectoro, quella di bronzo alla svizzera Lara Gut-Bherami.

Quattro anni fa Federica Brignone a PyeongChang, alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud, aveva vinto il bronzo.

Federica Brignone medaglia d’argento nello slalom gigante alle Olimpiadi di Pechino 2022

“Mi sono emozionata tantissimo, è una giornata incredibile. Sono orgogliosa di quello che ho fatto e contentissima per l’argento, sognavo di portare a casa una medaglia”, ha detto la campionessa ai microfoni di Rai Sport dopo la premiazione.

“Se penso a tutta la strada fatta dall’anno scorso a oggi è pazzesco – ha aggiunto Federica Brignone – sono migliorata, la mia fiducia è cresciuta durante la stagione. Sono arrivata tranquilla e sono riuscita a godermi la giornata. Le condizioni erano difficili, la neve è veramente strana, ho cercato di sciare nel modo giusto e mi sono concentrata solo su quello”.

Federica Brignone argento nel gigante alle Olimpiadi, Malagò: “Strabiliante”

“Una Federica strabiliante, eccezionale, una medaglia di grande valore, al di là del colore”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta l’argento nel gigante di Federica Brignone.

“Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocare in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di 4 anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia”.

Federica Brignone, ha aggiunto ancora Malagò, “è del resto l’atleta italiana che ha vinto più prove di Coppa del Mondo, quindi per noi era una certezza”.

Il presidente del Coni, ancora in isolamento dopo essere stato trovato positivo al coronavirus, dice anche di “esserle grato a livello personale e lo sport italiano le è riconoscente. Avanti così Federica!!!”.