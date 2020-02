CRANS-MONTANA – Miglior tempo nella prova di slalom dopo il miglior tempo in superG e così, con una prestazione solidissima, l’azzurra Federica Brignone ha vinto in 1.56.24 la combinata di Crans Montana.

Con 1.298 punti Federica e’ anche passata in testa alla classifica generale di coppa del mondo superando l’assente americana Mikaelal Shiffrin che ne ha 1.225. Seconda in questa combinata e’ arrivata l’austriaca Franziska Gritsch in 1.57.16 e terza la ceca Ester Ledecka in 1.58.06.

Dopo il trionfo di Crans Montana, Federica Brignone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Oggi l’ho proprio cercata, in superG sono riuscita a fare la differenza tatticamente. È ovvio che ho avuto un po’ di fortuna, perché Petra ha inforcato. Però ce la saremmo giocata, sarebbe stata una bella sfida fino alla fine. Ma io non ho mollato, sono soddisfatta di me. Su questa pista, su questa neve mi trovo sempre bene.

Ho già il prossimo weekend impegnativo, a La Thuile. Sarebbe bello fare due gare bellissime davanti al mio pubblico. Il resto vedremo. Meglio di così non poteva essere. Starò a casa tutta la settimana, ho sentito Tomba e mi ha detto: Crans è sempre stata la mia pista, ora non so se è più la mia o la tua” (fonti Ansa e La Gazzetta dello Sport).