Il dolore di Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, per la scomparsa del marito a 64 anni, morto per un tumore ai polmoni. “Se n’è andato tra le mie braccia. Ha lottato fino all’ultimo, non voleva andarsene”, scrive su Facebook.

“Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”. Accanto a queste parole l’emoticon di un cuore. Così, nel pieno della notte, Federica Cappelletti ricorda il marito campione del mondo. Sulla pagina Facebook la moglie ha postato una foto del marito e delle due figlie, di spalle, durante le vacanze al mare.

Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice: chi è la moglie di Paolo Rossi

Giornalista e scrittrice, con Pablito aveva scritto due libri sul trionfo mondiale. Insieme hanno avuto due figlie di 10 e 8 anni. Giornalista (ha collaborato con la Nazione e il Giorno) e scrittrice, Federica Cappelletti ha 48 anni ed è originaria di Perugia. In Umbria si è laureata in lettere Moderne, poi la seconda laurea in Scienze della Comunicazione e la terza in arrivo (Psicologia).

Con il marito ha fondato la “Paolo Rossi Academy”, con l’obiettivo di individuare talenti senza trascurare l’impegno scolastico. Lo scorso inverno ha organizzato una festa a sorpresa per i 10 anni di matrimonio, alle Maldive, uno dei luoghi del cuore di Pablito, con le figlie a fare le damigelle. Insieme vivevano a Poggio Cennina, a Bucine, in provincia di Arezzo. (Fonte La Gazzetta dello Sport).