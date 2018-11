MILANO – Federica Nargi è nuovamente incinta. L’ex velina è incinta del secondo figlio dopo Sofia, nata nel 2016 dalla relazione con il calciatore Alessandro Matri, cui è legata dal 2009. A mettere a segno questo scoop, con tanto di foto che mostrano il pancino, è il settimanale Diva e donna nel numero in edicola.

In alcuni post su Instagram, Federica Nargi ha ricordato la sua esperienza a Striscia la notizia tra il 2008 e il 2012 in compagnia dell’altra velina Costanza Caracciolo. Ironia della sorte, entrambe le ex veline sono incinta. Costanza Caracciolo aspetta una bambina da Bobo Vieri.

