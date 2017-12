ROMA – “Siamo compagni di squadra”. Così Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono apparsi di nuovo insieme. Anche se solo per una sera. I due campioni del nuoto si sono infatti ritrovati al Circolo Canottieri Aniene per festeggiare i 125 anni della polisportiva.

I due ex fidanzati sono stati tra i protagonisti della serata, tra i molti campioni dello sport che hanno tenuto altissima la bandiera tricolore in Europa e nel Mondo. Lei, reduce dalla straordinaria rimonta di Budapest che le ha fatto guadagnare l’oro mondiale nei 200 stile. Lui che a Riccione ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni.

Magnini e Pellegrini hanno parlato e scherzato per tutta la serata, insieme anche a Luca Marin, un’altro asso del nuoto e primo amore di lei. L’addio con Luca, infatti, è coinciso con l’incontro fatale con Filippo Magnini, in Cina. Tanto che spesso i giornali di gossip hanno parlato di triangolo del nuoto. Ma di tutto questo Federica e Filippo preferiscono non parlare celandosi dietro preventivi no comment.