Federica Pellegrini settima e con il sorriso nella sua ultima gara. Altri due bronzi per l’Italia. Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. L’azzurra è finora l’unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpiche nella stessa distanza. La medaglia d’oro è stata vinta dall’australiana Ariarne Titmus, che ha così bissato la vittoria dei 400 stile libero. Argento a Haughey (Hong Kong), bronzo a Oleksiak (Canada). Federica Pellegrini ha chiuso in 1’55”91, distante 2’41” dall’australiana.

Le parole di Federica Pellegrini

″È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall’inizio alla fine. Oggi è stato tutto bello, anche mentre nuotavo non si vedeva ma sorridevo. Era il momento giusto per me, mi hanno detto che queste cose si capiscono, come accendere e spegnere la luce. A questo sport io ho dato e ricevuto tutto quello che potevo. Quella di oggi è stata una delle gare più difficili e sicuramente una di quelle che ricorderò”. Federica Pellegrini prova a non piangere, ma non riesce a trattenere le lacrime dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile, “l’ultima della mia carriera”. “Tra pochi giorni farò 33 anni, è il momento più giusto – ha detto a RaiSport – Ringrazio tutti quelli che mi hanno tifato e si sono svegliati di notte per seguirmi dall’Italia”.

E adesso? “Ma io ho tantissime cose da fare adesso. Prima di tutto – afferma la Divina – tornare a casa che mi stanno aspettando tutti, festeggiare il mio compleanno perché 33 anni è un’età importante, poi ci dobbiamo far votare dagli atleti per il Cio, a settembre, si spera anche novembre ci sarà la Isl a Napoli, poi uscirà un docufilm, poi c’è in progetto un libro, poi le registrazioni di Italia’s got talent”.

C’è il tempo per una dichiarazione d’amore per il suo coach e compagno nella vita. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa” dice Federica Pellegrini, ‘ufficializzando’ il fidanzamento con l’allenatore Giunta. “Matteo – ha detto l’azzurra al Tg1, dopo la finale dei 200 stile libero – è stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo”.

Altri due bronzi per l’Italia

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia ha conquistato una medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. Bronzo anche per Federico Burdisso nella finale dei 200 delfino.