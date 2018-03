TORINO – Federico Bernardeschi ha voluto ricordare per sempre Davide Astori con un nuovo tatuaggio. L’attaccante della Juventus, che ha giocato insieme ad Astori a Firenze, ha deciso di tatuarsi il numero 13 vicino all’Ave Maria.

Il post di Bernardeschi

“Passiamo la vita a correre e competere, ognuno alla ricerca del suo gol personale – ha poi scritto Bernardeschi sul social – Poi qualcuno stacca la foglia dall’albero. Con gli occhi gonfi di lacrime, il cuore straziato… Ti dico Grazie amico mio, grazie per la tua umiltà, la tua bontà, i tuoi insegnamenti. Grazie per la nostra amicizia. Mi mancherai, ti porto e ti porterò sempre nel cuore. Veglia da lassù sulla tua famiglia, la tua compagna e la tua piccola principessa. Resterai come un segno indelebile inciso nel mio cuore! Mancherai.”