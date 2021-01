Federico Bonazzoli, infortunio gli fa saltare Milan-Torino di Coppa Italia. L’attaccante è fuori causa per un affaticamento muscolare.

Federico Bonazzoli non c’è, quindi il Torino dovrebbe fare turnover puntando su Zaza e Verdi in attacco.

Federico Bonazzoli, infortunio lo mette fuori causa. La probabile formazione del Torino

Come detto, il Torino non può disporre di Bonazzoli per il big match di Coppa Italia contro il Milan.

Ma nonostante questo, Giampaolo deve fare comunque turnover perché l’obiettivo numero uno è la salvezza in Serie A.

I granata dovrebbero scendere in campo con un modulo che prevede il trequartista dietro alle due punte.

Per Giampaolo, Verdi è una seconda punta. Quindi dietro le punte dovrebbe giocare Gojak.

I due attaccanti dovrebbero essere proprio Verdi e l’ex Juventus Zaza. Riportiamo di seguito, la probabile formazione del Torino.

Torino (4-3-1-2) – Milinkovic Savic, Murru, Buongiorno, Nkoulou, Vojvoda; Meite, Segre, Rincon; Gojak; Zaza, Verdi.

A disposizione: Sirigu, Rosati, Izzo, Lyanco, Bremer, Singo, Lukic, Linetty, Rodriguez, Belotti, Baselli, Ansaldi. Allenatore: Marco Giampaolo

Il Milan, invece, dovrebbe rispondere al Torino con questa probabile formazione

Milan (4-2-3-1) – Tătărușanu, Kalulu, Musacchio, Romagnoli Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

A disposizione: G. Donnarumma, A.Donnarumma, Conti, Kjaer, Theo Hernandez, Kessie, Frigerio, Calhanoglu, Colombo, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

Ibrahimovic non ha ancora recuperato una tale condizione fisica da scendere in campo dal primo minuto ma potrebbe giocare a gara in corso.