ROMA – Federico Chiesa si sarebbe promesso alla Juventus. Come afferma il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, la base d’intesa tra le parti sarebbe stata già raggiunta: al giocatore 5 anni di contratto a 5 milioni netti a stagione. Ora manca l’accordo tra i due club per concludere la trattativa. Ma dietro la Juve si nasconde l’Inter, che con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, vuole portare il talento viola a Milano per farne un perno della squadra. I nerazzurri avrebbero offerto cifre simili al giocatore. Starà a Chiesa scegliere la soluzione più giusta e poi alla Fiorentina trovare l’accordo con uno dei due club (sulla base di 70 milioni). (fonte GAZZETTA.IT)