Federico Chiesa, Juventus riceve maxi offerta dal Bayern Monaco: 80 milioni di euro per la stella della Nazionale Italiana (foto Ansa)

Federico Chiesa, Juventus riceve maxi offerta dal Bayern Monaco: 80 milioni di euro per la stella della Nazionale Italiana. L’attaccante bianconero è stato il miglior esterno d’attacco del torneo ed adesso fa gola a molte big d’Europa. Stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, l’offerta più alta ricevuta dai bianconeri sarebbe quella presentata dal Bayern Monaco.

80 milioni per Federico Chiesa? Ma se Sancho è costato di più…

La squadra più forte di Germania avrebbe offerto addirittura 80 milioni di euro per acquistare l’esterno d’attacco della Nazionale Italiana di Calcio. Giocatore che la Juve ha pagato moltissimo (circa 50 milioni di euro) ma che adesso vale ancora di più. Pensate al fatto che il Manchester United ha appena acquistato Sancho per più di 90 milioni di euro.

Sancho che ha disputato un campionato europeo di calcio praticamente da comparsa. Southgate non l’ha quasi mai fatto giocare e quando è entrato in campo ha deluso tutti. Ieri Sancho ha ‘chiuso in bellezza’ il suo Europeo sbagliando uno dei rigori che hanno regalato la coppa alla squadra allenata da Roberto Mancini.

Federico Chiesa ha fatto la differenza ad Euro 2020 ed adesso vale anche più di 80 milioni

Chiesa invece ha fatto la differenza. Ha segnato due reti da cineteca contro Austria e Spagna e ha visto crescere la sua valutazione di calciomercato in maniera esponenziale. Ottanta milioni di euro sono tanti ma la Juventus potrebbe rifiutare convinta del fatto che il calciatore adesso valga anche di più.