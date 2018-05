ROMA – Federico Fazio ha esternato il suo malcontento nei confronti dell’arbitro al termine di Roma-Liverpool 4-2.

Federico Fazio: “C’erano due rigori clamorosi per noi”

“Dobbiamo dare continuità nei prossimi anni, dobbiamo pensare all’anno prossimo e imparare dai nostri errori. Questo deve essere l’inizio, dobbiamo continuare in questo modo”. Così Federico Fazio dopo l’inutile vittoria della Rima sul Liverpool che manda i Reds in finale di Champions.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz, gratis, clicca qui

“Peccato, anche per i due rigori clamorosi che non ci hanno dato – lamenta l’argentino – e anche per i soli tre minuti di recupero. Ma dobbiamo pensare positivo, prendere tutto il buono che abbiamo fatto. Dobbiamo alzare la testa e continuare”.