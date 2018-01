ROMA – Dopo Radja Nainggolan, un altro calciatore della Roma entra nel mirino dei tifosi per i suoi post social.

Federico Fazio, tra i peggiori in campo di Roma-Atalanta 1-2, ha postato una foto su Instagram mentre faceva yoga alle Maldive.

E’ bastato questo per provocare l’ira dei tifosi della Roma che non hanno dimenticato la sua pessima prestazione contro l’Atalanta dove è stato disastroso nella marcatura di Cornelius.

Di seguito alcuni commenti “anti Fazio” su Instagram:

“Grande vergogna”, “bella la vita senza una presidenza presente, eh?”, “Al ritiro coatto ste due settimane, altro che Maldive!”, “Genoa, Chievo, Torino, Sassuolo e Atalanta. È un mese che state in ferie. INDEGNI”, “…stai a cercà Cornelius..?!?!?!”, “i nostri perdenti di successo se la godono..ridicolizzati dall’Atalanta”, “La faccia come il deretano a pubblicare cose del genere, dopo lo schifo non solo di sabato ma dell’ ultimo mese…mi fate vomitare” e molti altri commenti che non sono pubblicabili perché fortemente offensivi.