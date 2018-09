LONDRA (INGHILTERRA) – Tonfo del Manchester United in casa del West Ham, e i tifosi chiedono l’esonero di Mourinho. Il 3-1 finale, con gol d’apertura dell’ex laziale Felipe Anderson, vale il peggior avvio di campionato per lo United in tutta la sua storia (tre vittorie, tre sconfitte, un pari) e scatenano le reazioni dei supporter dell’Old Trafford, espliciti sui social: Mourinho non ha più in mano la squadra, il senso, mandatelo via.

WEST HAM-MANCHESTER UNITED 3-1

6′ Felipe Anderson (WH), 43′ Yarmolenko (WH), 71′ Rashford (MU), 73′ Arnautovic (WH).

Tabellino

West Ham (4-3-3): Fabianski, Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku, Noble, Rice, Obiang, Yarmolenko (72′ Snodgrass), Arnautovic (83′ Antonio), Felipe Anderson (92′ Diangana). All: Pellegrini

Manchester United (4-3-1-2): De Gea, Yung, Lindelof (57′ Rashford), Smalling, Shaw, Matic, Fellaini, McTominay, Pogba (71′ Fred), Martial (71′ Mata), Lukaku. All: Mourinho

