MOSCA – I Mondiali sono il sogno di ogni calciatore ma per Felipe Baloy, calciatore di Panama, la priorità è vendere la sua auto.

A poche ore dal suo debutto in campo, ha diffuso degli annunci social per vendere la sua macchina: “Per info contattatemi al Mondiale!”

Felipe Baloy vende l’auto durante i Mondiali

Il Mondiale in Russia lui lo vivrà da protagonista: scarpini ai piedi, occhi sognanti e maglia di Panama, la sua Nazione, sulle spalle. Un orgoglio senza precedenti, anche perché, come scrive Sky Sport, si tratta della prima partecipazione della Nazionale a un Mondiale: le sfide del girone contro Belgio, Inghilterra e Tunisia rappresentano dunque un vero e proprio evento per il Paese.

Ma in attesa si scendere in campo, Felipe Baloy, difensore classe 1981 di proprietà del CSD Municipal, ha un altro pensiero fisso in mente: vendere la propria auto! Sembra incredibile, invece è tutto vero.

Il calciatore infatti, tramite un annuncio pubblicato su Instagram ha messo in vendita la sua automobile – una macchina sportiva ripresa in alcune ‘perfomance’ davvero niente male – con tanto di numero di telefono in modo tale da poter essere contatto da eventuali compratori. Un occhio al campo, un altro allo smartphone in attesa della giusta chiamata per chiudere l’affare. Durante il Mondiale in Russia succede anche questo.