TORINO – Felipe Melo non si ferma più.

Il brasiliano è stato attaccato duramente da Chiellini nella sua autobiografia.

Dopo che questi attacchi sono stati resi pubblici, il brasiliano ha pubblicato vari post sui social per rispondere al difensore della Juventus.

Ma andiamo con ordine, partiamo dall’attacco di Chiellini.

Il difensore della Juventus si è scagliato contro Balotelli e Felipe Melo.

In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi.

Immediata la replica di Felipe Melo.

“Prima di tutto, sarebbe interessante conoscere gli episodi ai quali si riferisce.

In ogni caso, per me non c’è nessun problema nel rispondere a ‘questo difensore’…

Quando ero a Torino, non ho mai mancato di rispetto a nessuno: ai compagni, ai dirigenti, alla Juventus in generale.

A questo punto, però, per lui non ne ho per nulla. E mai ne avrò.

Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso…

E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro.

Forse ‘questo difensore’ è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro degli ‘schiaffi’ eliminandoli dalla Champions League.

Oppure perché poi l’Inter ha vinto tutto.

E io sono interista.

Lui è così: fa sempre il fenomeno…

E mi viene in mente un’altra cosa: battemmo l’Italia 3-0 nella Confederations Cup 2009, vinta poi dal Brasile.

Ecco, forse rosica pure per questo. Inoltre, a livello internazionale, non ha vinto proprio niente.

Chiudo così: dicendo certe cose ha dimostrato di essere poco professionale.

Questa è mancanza di rispetto.

Mi fermo qui e non aggiungo altro, certe cose devono restare negli spogliatoi”.