Felipe Melo contro Chiellini per l’autobiografia: “Non ha etica. Di uno così non ti puoi fidare” (foto ANSA)

Felipe Melo è tornato ad attaccare Giorgio Chiellini. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il brasiliano, ex Juventus e Inter, ha mostrato di ancora il dente avvelenato per l’autobiografia del capitano bianconero, che lo ha definito “il peggio del peggio”. Chiellini nel suo libro ha parlato di Felipe Melo come di una “mela marcia”: “Con lui si rischiava sempre una rissa”, ha scritto il difensore bianconero.

Felipe Melo: “Non si parla male degli ex compagni”

“Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì. I suoi compagni, in Nazionale e nel club, devono avere paura di lui perché se ha parlato di uno che ha giocato in nazionale con lui (Balotelli, ndr), magari domani potrebbe farlo con qualcuno che condivide il campo con lui oggi. In Brasile noi la chiamiamo etica e se lui non la ha è un problema suo”.

“Io ne ho di etica e quindi non parlo male di lui. Anzi, faccio il tifo per lui, spero vinca un trofeo internazionale così magari è più felice nella sua carriera. Cosa non rifarei? Offrire una cena a Chiellini. Quest’anno non riesce ad avere continuità nelle partite? Perché si fa male sempre“. (fonte GAZZETTA DELLO SPORT)