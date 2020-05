TORINO – Delirio di onnipotenza di Felipe Melo nel corso di una intervista rilasciata a Olé.

Il brasiliano è un fiume in piena e non si ferma più dopo aver letto gli attacchi che gli ha rivolto Chiellini nella sua autobiografia.

Secondo Melo, lui è il giocatore più forte del mondo dopo i soliti noti Cristiano Ronaldo e Messi.

Melo ha anche detto che tornerebbe alla Juventus solo nel caso in cui fosse contattato personalmente da Cristiano Ronaldo.

Le sue dichiarazioni sono riportate da corrieredellosport.it.

“Ci sono giocatori che fanno la differenza.

Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar…

Poi ci sono io, Felipe Melo e i calci, una cosa che faccio molto bene.

Ma non sono solo questo, eh? Sono anche stato in grado di fare assist a Robinho, per me uno dei migliori nella storia, nella Coppa del Mondo del 2010, contro i Paesi Bassi.

Le persone che pensano a Felipe Melo pensano ai calci, ma io non sono solo calci.

Non sono andato alla Juventus, all’Inter, alla Fiorentina, al Galatasaray per i colpi che davo in campo.

Ho vinto 15 trofei, ho anche un po’ di qualità.

Se la Juve mi chiama per giocare con Cristiano Ronaldo, ritorno.

Il Barcellona voleva De Ligt, lo ha chiamato Cristiano Ronaldo e ora è alla Juve, a 20 anni…”.