ROMA – Fernanda Colombo, considerata l’arbitro “più bello del mondo”, ha ricevuto una offerta di lavoro come escort. La brasiliana, che oltre ad essere un fischietto è una giornalista sportiva e una commentatrice tv molto apprezzata del programma Show do Esporte, si è vista recapitare una e-mail con una “proposta di lavoro” come prostituta. La Colombo avrebbe dovuto incontrare uomini tra i 35 e i 50 anni “super educados, inteligentes e respeitosos”. Per una paga di circa 1600 euro a “prestazione”.

La brasiliana si è indignata e ha deciso di denunciare il tutto pubblicando la e-mail su Instagram: “Ho appena ricevuto questa e-mail contenente una proposta immorale che mi ha fatto sentire spazzatura. Tutto ciò che voglio è essere in grado di lavorare facendo ciò che amo: il calcio e il giornalismo. Tutti rispettino il percorso che ho scelto per la mia vita”. “Purtroppo questo è ancora il mondo reale”, il suo amaro commento finale.